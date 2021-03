« À fukushima, ça se dégrade à tous les niveaux ! »

En 2012, Yûki Takahata, qui réside en France, cofonde le réseau Yosomono-net, présent dans plusieurs pays, pour mobiliser les citoyen·nes (japonais·es en majorité) sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima. Le réseau aide des victimes, diffuse de l’information hors du Japon et s’oppose à la réouverture de centrales dans ce pays.

À écouter les officiels, le retour à la normale est en bonne voie, à Fukushima…

Yûki Takahata : Le message des autorités, du monde économique ou des médias – qui leur sont dévoués –, c’est : « Dix ans après l’accident, tournons la page. » Pour le gouvernement, tout se passe bien : on reconstruit à Fukushima, la vie retrouve un cours normal. Et le parcours de la flamme olympique des JO d’été à Tokyo devrait démarrer près de la centrale détruite ! En 2013, le Premier ministre, Shinzo Abe, expliquait déjà que tout était maîtrisé et garantissait que les JO seraient sûrs.

Or la situation s’aggrave un peu partout, la situation n’est absolument pas maîtrisée, ce qui nous inquiète fortement. Impasse sur l’eau radioactive : le gouvernement se prépare à un relargage en mer. Sols contaminés : on a gratté la terre sur cinq centimètres à peine pour l’empiler dans des sacs dont on ne sait pas quoi faire. La connaissance de la radioactivité dans l’environnement est insuffisante, etc.

Comment l’opinion publique évolue-t-elle ?

Nombre de personnes sont lassées de l’emprise du problème Fukushima, elles aussi veulent « passer à autre chose ». Cependant, même s’il s’agit d’une minorité, les militant·es qui se mobilisent ne faiblissent pas. Par ailleurs, les sondages montrent la stabilité d’une opinion majoritairement favorable à une sortie du nucléaire.