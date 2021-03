Au Liban, l’horizon est toujours bouché

En proie à la plus grave crise économique de son histoire, le pays s’enfonce chaque jour un peu plus dans la crise politique. La population paie le prix fort, sans aucune perspective de sortie.

Ambiance morose dans les rues du quartier -Gemmayze, au cœur de la capitale libanaise. Il y a un an et demi encore, c’est ici que se retrouvait la faune nocturne, entre bars branchés et restaurants internationaux. Aujourd’hui, c’est un quartier en chantier permanent. L’explosion, le 4 août 2020, du port de Beyrouth, situé à quelques encablures de là, a touché la totalité des immeubles. « Il n’y a même plus d’éclairage public le soir », regrette Thérèse, la cinquantaine, propriétaire d’un petit magasin…