Cinéma du réel : Des vies parallèles

Disponible en ligne, le festival international Cinéma du réel tient son 43e opus. Avec son éclectisme habituel. Entre l’ici et l’ailleurs, trempé d’humanités, plus porté sur le « réel » que jamais.

L’an passé, en mars 2020, la 42e édition de Cinéma du réel avait été annulée à la presque avant-veille de l’ouverture du festival pour cause de confinement. Exit les documentaires dans les salles du Forum des images, à Paris. Une poignée d’œuvres avait basculé sur la plateforme Tënk, notamment celles de Mosco Levi Boucault, alors invité d’honneur et à la filmographie conséquente et prodigieuse (Des terroristes à la retraite, Ils étaient les Brigades rouges, Un corps sans vie de 19 ans). D’autres avaient…