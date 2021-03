Les salles sont fermées depuis cinq mois. Une situation catastrophique selon Éric Lagesse, distributeur indépendant.

Éric Lagesse est directeur de la société de distribution Pyramide Films et copréside le Syndicat des distributeurs indépendants réunis (Dire) avec Carole Scotta, de Haut et Court. Il expose ici les graves conséquences de la fermeture durable des salles, qui affectent toute la chaîne du cinéma. Que pensez-vous de la décision de tenir fermées les salles de cinéma sur une durée aussi longue ? Éric Lagesse : Dès lors que le gouvernement a décidé d’ouvrir, début décembre, les commerces dits non essentiels et…