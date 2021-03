La résilience, funeste mascarade politique

Dans notre époque enflée de crises planétaires, il est une béquille familière proposée aux souffrant·es : la résilience. Cette capacité à survivre en situation adverse est en général perçue comme une qualité. Thierry Ribault, chercheur en sciences sociales au CNRS, en a d’autant moins pitié : il l’éreinte jusqu’à plus de force. Sans jamais laisser s’effilocher une démonstration d’une grande solidité, il expose comment la résilience a été érigée en un concept politique (voire philosophique) de pure soumission à l’endroit des victimes de la catastrophe de Fukushima, par les pouvoirs publics japonais et ses soutiens objectifs – médias, instituts, voire même certains collectifs citoyens.

Puisque la calamité nucléaire et ses dommages sont irréparables, le discours officiel, visant à perpétuer la technocratie et ses clercs, a invité des centaines de milliers de personnes à revenir vivre dans les villages contaminés, à gober la multiplication par quatre du plafond tolérable d’exposition aux radiations « car aucun risque n’est prouvé à ce niveau », à intégrer au quotidien des gestes de prévention pour limiter l’irradiation, etc.