Mouvement climat : Le réveil des révoltes

L’année de pandémie du Covid-19 a ralenti, voire gelé, les mobilisations pour le climat. Mais les motivations des militant·es sont intactes. Deux ans et demi après les premiers jours de grève et les marches pour le climat, des appels à se rassembler ont éclos il y a quelques semaines. Le mouvement mondial Friday for Future, né après les premiers actes de protestation de Greta Thunberg, appelle ainsi à une nouvelle grève mondiale climatique le 19 mars.

Les revendications ne varient pas : maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, garantir la justice et l’équité climatiques et suivre les consensus scientifiques. Mais son nouveau slogan #NoMoreEmptyPromises (#PlusDePromessesVides) rappelle fermement les décideurs à leurs responsabilités.

Youth for Climate France (YFC) a relayé cet appel et des actions auront lieu les 19 et 20 mars dans plus de quarante villes.