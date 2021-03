Cavalier noir, de Philippe Bordas, se veut le récit d’une relation amoureuse. Mais c’est aussi, et surtout, un travail sur la langue de haute volée.

S olaire et musicale, Mylena est de l’étoffe féerique dont son amant rêve d’habiller le français. Détaché de son ancienne vie, chargé de son vélo et de ses écrits, ce dernier prend le train un matin et traverse les brumes, de Paris jusqu’à -Heidelberg, où l’attend Mylena. » Voilà un bout de la quatrième de couverture du nouveau roman de Philippe Bordas, Cavalier noir. Si seulement ce n’était que cela, un roman d’amour, blotti dans un chalet perché au cœur des bois près des rives du Neckar, entre un…