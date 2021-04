Le duo franco-américain Special Friend publie un excellent premier album, distillant un très séduisant rock minimaliste et vaporeux.

Pour Special Friend, comme pour tant d’autres groupes de rock, tout démarre par une rencontre. Venue pour la première fois en France, dans le Sud, en 2012, revenue plus tard en -Bretagne, Erica Ashleson – originaire d’une petite ville en banlieue de Minneapolis (Minnesota) – s’installe en 2015 à Paris. Elle y fait la connaissance du musicien Guillaume Siracusa, actif notamment au sein du groupe Young Like Old Men. Assistant tous deux régulièrement à des concerts, ils se croisent de temps en temps. Un beau…