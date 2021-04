Erdogan surfe sur l’islamophobie

Pas une semaine en France sans qu’une polémique n’éclate autour de l’islam. Alors que la défense des « valeurs républicaines » cache mal des motions d’exclusion et que le risque de « séparatisme » alimente des débats épidermiques dans les plus hautes sphères de l’État, la population de confession musulmane semble plus esseulée que jamais.

Ce sentiment de rejet, Recep Tayyip Erdogan l’a parfaitement cerné. Et ses prises de position très calculées sur ces questions n’ont fait que renforcer sa popularité auprès de la communauté musulmane hexagonale. « C’est le seul à tenir tête à tout le monde », argumente une jeune Bordelaise d’origine marocaine. Et que dit-elle des droits humains bafoués quotidiennement en Turquie ? La réponse cingle : « Parce que la France est en mesure de donner des leçons en la matière ? »

La popularité du président turc chez de nombreux jeunes Français d’origine maghrébine est largement visible depuis son intervention « one minute » à Davos, rembobine Ümit Metin, responsable de l’Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (Acort).