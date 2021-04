L’Institut des cultures d’Islam propose une riche traversée visuelle et sonore d’un Paris pluriel.

Situé au cœur de la Goutte-d’Or, tout près de Château-Rouge, carrefour des cultures africaines à Paris, l’Institut des cultures d’Islam (ICI) a été désigné quartier général de la saison culturelle Africa 2020. Coconstruit par des professionnels africains et des institutions françaises, mis en œuvre par -l’Institut français, ce projet panafricain et pluri-disciplinaire devait animer l’établissement culturel de manières diverses. Par des spectacles, parmi lesquels une nuit mouride (1) et un seul-en-scène du…