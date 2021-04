Avec Vivre dans l’Allemagne en guerre, Jérôme Prieur rend à ce passé toute l’épaisseur de sa tragique complexité.

Comment la population allemande a-t-elle vécu la Seconde Guerre mondiale ? Grâce à Jérôme Prieur, on commence à voir – et pas seulement à savoir, pour reprendre une distinction chère à Jean-Luc Godard – ce qu’il en a été. Après Les Jeux d’Hitler, Berlin 1936 (2016) et Ma Vie dans l’Allemagne d’Hitler (2018), le réalisateur poursuit dans cette voie avec Vivre dans l’Allemagne en guerre. On pénètre ici dans l’intimité de la pensée de citoyen·nes, c’est-à-dire de leur correspondance avec leur amoureux parti…