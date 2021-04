Dans Le Silence, Don DeLillo imagine une panne numérique planétaire entraînant une brusque extinction de nos modes de vie.

L es écrivains doivent s’opposer aux systèmes. C’est important d’écrire contre le pouvoir, les grandes entreprises, l’État, et tout le système de consommation et de divertissements débilitants. Je crois que, par nature, les écrivains doivent s’opposer […] à tout ce qui nous est imposé par quelque pouvoir que ce soit. » Quelle force d’opposition possède un grand écrivain, en l’occurrence Don DeLillo, qui a eu ces paroles au cours d’un entretien en 2005 ? Une puissance d’imaginaire et de représentation qui,…