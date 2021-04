Patrick Chamoiseau met en exergue le père de la littérature antillaise : l’esclave qui prenait la parole lors des veillées mortuaires.

De sa Martinique natale, Patrick Chamoiseau a répondu à nos questions par Skype avec générosité. En écho à son magnifique Le Conteur, la Nuit et le Panier, il mêle ici considérations sur la littérature, la politique et ce que lui (nous) ont apporté Aimé Césaire et Édouard Glissant (1). Vous évoquiez déjà votre formation d’écrivain dans Écrire en pays dominé (Gallimard), paru en 1997. Qu’avez-vous découvert depuis qui vous a poussé à y revenir ? Patrick Chamoiseau : Sciences Po-Paris m’a proposé une chaire…