Dans La Maladie, Libero Bigiaretti imagine qu’un mal mystérieux s’abat sur un jeune ambitieux sans scrupule.

Au début, La Maladie a des allures kafkaïennes. À son réveil, Gino Rovelli, la trentaine, ne se sent pas bien. « Passablement alarmé, il se regarda dans le miroir et y aperçut avec horreur une image qui ne correspondait pas à la sienne : des cernes gonflés et livides, un regard éteint, des lèvres sèches, un teint jaunâtre. » Quelle métamorphose le jeune homme est-il en train de subir ? De quel mal est-il atteint ? C’est le premier fil du récit que développe Libero Bigiaretti, écrivain italien peu connu en…