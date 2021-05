Entre classiques folk et Monteverdi, Rhiannon Giddens revisite un répertoire intemporel.

Pour qui est sensible aux voix, avec une totale fascination pour certaines et un rejet tout aussi vif pour d’autres, une chanteuse comme Rhiannon Giddens est une véritable bénédiction. Reçue comme telle au moment de la parution de son premier album solo en 2015. Ce nouvel album, They’re Calling Me Home, comme le précédent, a été enregistré en collaboration avec le musicien italien Francesco Turrisi. En Irlande, pour la petite histoire, où les deux musiciens sont allés s’isoler pendant le confinement. Il a…