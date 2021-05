Thierry Cohen, dans la nuit des temps

Des traces, des associations d’idées, une mémoire sélective qui perdure, des interrogations. Et des clichés plastiquement époustouflants. Rencontre avec un imagier porté par l’écologie.

Premier confinement. Les informations viennent de Chine. Avec certains doutes, des réticences. Viendra, à peine plus tard, le mépris pour les ressources hospitalières italiennes. Comme beaucoup de Français et dans la trouille de l’inconnu, Thierry Cohen est sidéré. Sidéré par ce diable de vérole d’ours, ce virus qui vit aux dépens de ses hôtes. Il se plonge dans plusieurs lectures articulées autour de la pandémie, et plus généralement des épidémies dans la grande Histoire. De quoi observer les diverses…