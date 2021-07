La souffrance au travail est devenue le lot quotidien d’une majorité de soignants à l’hôpital public. Témoignages.

L’hôpital va-t-il craquer ? Un peu partout sur le territoire, des alertes commencent à poindre. Des départs en cascade sont annoncés, et tout particulièrement chez les professionnel·les en soins infirmiers. Car, si les augmentations salariales de 183 euros net par mois ont peut-être rendu certains postes plus attractifs sur le papier, le problème reste inchangé : l’hôpital public n’arrive pas à fidéliser son personnel. Pour la plupart de ces salariés, l’inertie des directions hospitalières et du…