Au-delà de l’accueil des migrants, la rencontre et le partage

Afghanistan, quelque part dans les hautes montagnes de l’Est… Assis à la table de la salle à manger, Hamid* parcourt la carte du monde. Du doigt, il montre sa région, là où il a grandi, là où il était berger depuis l’âge de 9 ans… Jusqu’à sa fuite. Troublé et hésitant, il tend des feuilles de papier : le récit imprimé, qu’il a lui-même écrit, de ses trois mois de périple depuis l’Afghanistan jusqu’à son accueil chez Anne, à Toulon. Il avait 23 ans quand il est parti : torturé par les talibans, il a été contraint de quitter son pays, sa famille et ses montagnes, où il se sentait « en harmonie avec tout ce qui [l]’entourait ».

Désormais, Anne est devenue sa nouvelle famille – « c’est un peu comme ma maman », sourit-il. Cette professeure de français à la retraite est engagée auprès de l’association Welcome Var, comme 80 familles bénévoles. L’accueil, de quatre semaines au minimum, est au centre des objectifs de l’association, qui accompagne aussi les migrants dans leurs démarches administratives et leur enseigne le français. En cinq ans, Anne a déjà accueilli une dizaine de demandeurs d’asile. « Le jour où une amie m’a parlé de cette association pour que j’y donne des cours de français, j’ai découvert la détresse de ces personnes. Je me devais de les aider en les hébergeant, car sinon c’est la rue pour la plupart d’entre eux. » Disponible, Anne loge les demandeurs d’asile plusieurs mois s’il le faut. À chaque nouvel arrivant, elle offre le premier repas. _« Cela nous permet de faire connaissance. Après je leur montre leur chambre et l’espace dans la cuisine où ils peuvent ranger leur nourriture. »