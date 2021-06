Deacon King Kong, de James McBride, dépeint avec tendresse et humour un quartier de Brooklyn, à New York, à l’aube des années 1970.

Au cœur de Deacon King Kong, le nouveau roman du saxophoniste et écrivain James McBride, se trouve un pur moment de bravoure littéraire. Sur quelques pages, l’auteur raconte le déferlement d’une colonie de fourmis dans un lotissement d’immeubles à loyer modéré de Brooklyn. On suit les insectes depuis leur origine brésilienne jusqu’à leur arrivée à New York, dissimulés dans la boîte à déjeuner préparée par une ex-épouse vengeresse. Puis les fourmis sont déversées au sol et suivent des canalisations, avant…