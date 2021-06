Activiste au long cours de l’électro, Gilb’R publie On danse comme __des fous, un très bel album planant et subtilement déviant.

S’il n’a pas la notoriété d’un Laurent Garnier, Gilb’R – Gilbert Cohen à la naissance – n’en compte pas moins parmi les protagonistes les plus marquants et influents de la scène électro française. Entré dans le grand jeu musical au début des années 1990, avec une prédilection initiale pour le hip-hop et la drum’n’bass, il s’est d’abord fait connaître comme DJ grâce notamment à ses prestations sur Radio Nova. Faisant chauffer régulièrement ses platines à travers le monde (avant la pandémie), il développe…