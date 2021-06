La truffe dans les jonquilles, le bec en l’air

Bouche bée, narines frémissantes et yeux grand ouverts, nos sens palpitent dans cette sélection de livres. C’est parti pour un plongeon dans la nature et les couleurs, les sensations et le savoir.

Ours bleu myrtille, suricates en farandole, troglodyte mignon, lièvre de mer et musaraigne aquatique, dragon et diable (1)… Des animaux en pagaille parcourent prairies fleuries, lacs et estrans, rues et jardins. Foin de masque ! Les sens aux aguets, la curiosité en floraison, nous partons à l’aventure grâce à une poignée de livres jeunesse. Il y aura des histoires réjouissantes dans L’Omelette aux myrtilles et L’Anniversaire du roi, des leçons de choses stupéfiantes avec Je suis un oiseau des villes, Eau…