La Pléiade rassemble les romans et poèmes de l’ancien taulard, homosexuel provocateur et écrivain adulé par Sartre. En revenant aux textes initiaux, édulcorés à leur parution.

Emmanuelle Lambert et Gilles Philippe, avec l’aide précieuse d’Albert Dichy, non moins spécialiste de l’auteur de Querelle de Brest, auront sans doute eu plaisir à écrire dans leur introduction à ce recueil la phrase suivante : « On découvrira avec la présente édition ce à quoi auraient pu ressembler les œuvres romanesques complètes de Jean Genet si son époque avait été prête à les recevoir. » Publiés d’abord « sous le manteau » ou à compte d’auteur sous la forme de manuscrits ou de dactylogrammes, rédigés…