L’historien Jean-Pierre Le Glaunel démonte la manipulation autour de George Floyd menée par le journaliste réac Christian Roux.

Connaissez-vous Christian Rioux ? Ou Mathieu Bock-Côté (1) ? C’est un peu comme si l’on vous demandait, ici en France, si vous saviez qui sont, respectivement, Pascal Praud et Éric Zemmour… En dépit de notre histoire (jadis) commune, et surtout de notre langue partagée, le Canada francophone nous est finalement bien mal connu. Ses débats politiques, intellectuels, nous semblent de fait lointains, et nos repères culturels ou médiatiques depuis Paris, Nantes ou Marseille sont quasi étrangers pour les…