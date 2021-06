Propagande électorale : Le fiasco prévisible de la sous-traitance

Le naufrage était annoncé dès la mi-mai par les syndicats d’Adrexo et plusieurs élus d’opposition. La sous-traitance de la distribution de la propagande électorale aura finalement été un des grands fiascos de ce premier tour de scrutin, avec des anomalies remontées par dizaines. Le principal responsable désigné à ce jour est la société Adrexo. Grâce à l’ouverture de ce marché à la concurrence à partir de 2005, et malgré des difficultés financières qui l’empêchaient de payer l’Urssaf et la TVA il y a à peine un an, elle a raflé la moitié du gâteau au 1er janvier aux côtés de La Poste. 22 millions d’électeurs devaient recevoir les documents électoraux acheminés par une partie des 17 300 distributeurs Adrexo et 6 000 intérimaires, sans expérience, engagés dans un modèle d’auto-exploitation qu’Adrexo a imaginé bien avant Uber et Deliveroo. Les distributeurs travaillent avec leur véhicule personnel à un rythme intenable, avec des heures supplémentaires fréquemment oubliées. Un tiers de l’effectif est en cumul emploi et retraite, et le salaire moyen avoisine les 400 euros pour une soixantaine d’heures de travail mensuel, estiment les syndicats. « Grâce à ce boulot, cette main-d’œuvre vieillissante se maintient en forme et économise un abonnement au Gymnase club », osait son PDG, Frédéric Pons, dans une interview à Marianne en 2008.