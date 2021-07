Mon handicap, c’est une force : Alexandra Nouchet, 23 ans, nageuse et athlète

Je suis née avec la jambe droite atrophiée. Dès l’enfance, j’ai été orientée vers la natation : « Dans l’eau, tu pourras être perçue “comme les autres”, me disait le kiné. Les yeux ne s’attarderont pas sur toi. » D’ailleurs, je n’y prêtais pas trop attention. Mais, à partir du collège, les regards se sont faits plus insistants. J’étais appareillée, ma jambe avait une apparence différente. « Pas besoin de venir à l’école avec des protège-tibias », on m’a dit une fois. J’étais complexée, je ne me mettais jamais en short.

Et puis, après le bac, j’ai commencé à m’accepter : « Tu es comme ça, alors autant en tirer parti. » Ma prothèse est mieux modelée – limite si je n’en joue pas désormais !