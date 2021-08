« Afrofuturistik » : Regards vers le futur

Impulsé en 2013 par la journaliste franco-burkinabé Claire Diao, cofondatrice de la revue panafricaine de cinéma Awotele et gérante de la société Sudu Connexion, le projet Quartiers lointains s’attache à faire connaître de jeunes cinéastes africains (ou issus de la diaspora africaine) via des florilèges de courts métrages mêlant fiction, documentaire et (parfois) animation. Ces florilèges sont diffusés en salle, surtout en France, aux États-Unis et dans divers pays d’Afrique.

Afrofuturistik, 1 h 28. Chaque livraison embrasse une thématique particulière. Intitulée Afrofuturistik, la nouvelle sélection s’inscrit dans l’orbite de l’afro-futurisme, cet expansif courant théorique et artistique tendant à appréhender le futur du point de vue de la communauté africaine ou afro--américaine. Grand maître des odyssées musicales interstellaires, le flamboyant jazzman Sun Ra en est le représentant le plus emblématique. Gravitant tout entier dans cet univers, le film Space Is the Place (1974) – alliage détonant de science-fiction psychédélique, de jazz cosmique et de critique sociopolitique – apparaît comme le classique absolu du cinéma afrofuturiste.