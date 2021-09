À la fac, la précarité au programme

Alors que 1,7 million d’étudiants font leur rentrée, le manque de moyens alloués à l’enseignement supérieur entraîne une dégradation toujours plus palpable des conditions de travail.

Après un an et demi de cours à distance, les étudiants foulent enfin le parvis de l’université. À Jussieu, vendredi 24 septembre, l’ambiance est détendue. On discute sur la pelouse, on flâne dans les couloirs, on pique-nique dans les cours intérieures. On en oublierait presque la grève des agents d’entretien de l’université qui s’est terminée le matin même. Presque. Sur tout le campus, les poubelles débordent, ultimes traces d’une mobilisation longue de dix jours. La veille, un protocole validant la…