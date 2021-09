Au PCF, l’euphorie du retour

Dans l’amphi de l’université d’Aix-en-Provence, une large mosaïque de communistes écoute, studieuse. Face à eux, à la place du professeur, Fabien Roussel déroule son discours. « Nous allons nous battre dans les prochains mois pour reprendre la main sur la finance et sur le capital. Nous partagerons notre passion pour la France, le monde du travail, pour la défense du monde ouvrier… » Débordant d’énergie, le secrétaire national du Parti communiste français (PCF) ponctue son discours de gestes fermes, de sourires et de quelques colères. Sur les bancs, le public savoure. Les 500 militant·es présent·es durant le week-end – places limitées, covid oblige – renouent tout juste avec un candidat communiste, quinze ans après l’échec de la campagne de Marie-George Buffet. Et même s’il joue à domicile, son aisance rassure. Pour autant, beaucoup d’incertitudes persistent sur le fond et la forme de la campagne.

Si Fabien Roussel a sorti un livre pour la rentrée (1), il mentionne moins le programme du parti que les raisons de son engagement. Restent des prises de positions éparses au fil de l’été, parfois polémiques, qui collent au candidat.