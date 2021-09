Quentin Tarantino : Dans la peau de Brad Pitt

Le 6 juillet, à l’occasion de la parution aux États-Unis de son premier roman, Quentin Tarantino accorde un entretien au critique Elvis Mitchell. Avec l’enthousiasme qu’on lui connaît, le cinéaste y évoque son souhait de transformer Once Upon a Time… in Hollywood, son film de 2019, en roman, son envie d’y reproduire le Los Angeles de son enfance et son travail pour construire les personnages. « Lorsque j’écrivais le film, si je voulais en savoir plus sur la carrière de Rick Dalton (alias Leonardo DiCaprio), je le mettais dans une scène avec Marvin (Al Pacino). Marvin lui posait des questions, Rick y répondait, puis Marvin extrapolait sur ses réponses. Cette conversation m’apprenait tout ce dont j’avais besoin sur le personnage. » Jamais incluse dans le scénario, cette séquence restait une ébauche. Son seul objectif : permettre à Tarantino d’affiner son personnage principal, le laisser s’exprimer, se raconter.

Il était une fois à Hollywood, Quentin Tarantino, traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Richard, Fayard, 416 pages, 23 euros. Il était une fois à Hollywood, le roman, est alors précisément une exploration de cette méthode, envisageant, pour creuser un personnage, de le plonger dans différents environnements, de le confronter à d’autres protagonistes, de lui permettre de raconter une séquence depuis son point de vue, là où il n’était dans le scénario qu’un des témoins de la scène.