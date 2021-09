Dans Serre-moi fort, Mathieu Amalric filme une femme quittant enfants et mari tout en laissant des doutes sur la nature même de sa fugue.

Le résumé de l’intrigue de Serre-moi fort, le nouveau film de Mathieu Amalric, fourni pour le dossier de presse est parfait : « Ça semble être l’histoire d’une jeune femme qui s’en va. » Impossible de faire plus succinct. « Ça semble » en effet être cela. On va suivre Clarisse (Vicky Krieps) dans sa fugue tandis qu’on assiste aussi à la réaction de son mari (Arieh Worthalter) et de ses deux enfants, sa fille aînée et son jeune fils, qui, eux, restent. Et… On aurait tort d’en dire davantage ! Les critiques…