Ceux qui agissent pour le climat / Le vent fort du Danemark

Ce sont des mouvements citoyens, des collectivités locales, des experts, des gouvernements, des industriels… Leurs réalisations, contributions et engagements les placent en première ligne de la lutte climatique, à la hauteur des objectifs de l’accord de Paris, quand les négociations multilatérales onusiennes n’avancent qu’à petits pas. Et même si ces avancées ne sont pas toutes exemptes de faiblesses et de critiques, elles pèsent à des niveaux suffisamment significatifs pour être encourageantes. Florilège non exhaustif.

Début septembre, le pays inaugurait Kriegers Flak, son plus puissant parc éolien en mer. Le Danemark démontre un peu plus chaque année que le vent peut approvisionner un pays en électricité. L’an dernier, l’éolien a couvert 48 % de la demande, un bon doublement en dix ans, le taux le plus important dans l’Union européenne. Quand le vent est faible, le Danemark a recours au marché européen, en important de chez les voisins de l’électricité « tout-venant ». Certes, souvent fossile ou nucléaire. Mais…