Ceux qui agissent pour le climat / Les citoyens à l’assaut des investissements fossiles

Ce sont des mouvements citoyens, des collectivités locales, des experts, des gouvernements, des industriels… Leurs réalisations, contributions et engagements les placent en première ligne de la lutte climatique, à la hauteur des objectifs de l’accord de Paris, quand les négociations multilatérales onusiennes n’avancent qu’à petits pas. Et même si ces avancées ne sont pas toutes exemptes de faiblesses et de critiques, elles pèsent à des niveaux suffisamment significatifs pour être encourageantes. Florilège non exhaustif.

Depuis que la lycéenne suédoise Greta Thunberg a lancé sa croisade, à l’automne 2018, les jeunes sont devenus le fer de lance des mobilisations citoyennes contre les politiques climaticides. En septembre, Fridays For Future, le mouvement de grève scolaire pour le climat, a suscité l’organisation de plus de 6 000 actions qui ont mis 7,6 millions de personnes dans les rues de 185 pays, recense l’organisation 350.org, qui salue « la plus importante mobilisation de ce genre dans l’histoire » (1). Et c’est du…