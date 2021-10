« Darlan, le troisième homme de Vichy » : Sinistre méconnu

Et si l’amiral Darlan avait été le pire des collaborateurs ? Il n’est pourtant pas le plus connu des chefs du régime de Vichy. Au box-office des notoriétés moisies, Pétain et Laval, qui a précédé Darlan puis lui a succédé, le devancent haut la main. Le film réalisé par Jérôme Prieur, grand connaisseur de cette période à laquelle il a consacré plusieurs documentaires, met en lumière son rôle déterminant dans la faillite politique et morale sous l’Occupation. Assassiné à Alger le 24 décembre 1942, François Darlan a échappé à l’épuration et au tribunal de l’histoire. Une chance pour la mémoire de ce « troisième homme de Vichy », dont le film s’emploie au contraire à rappeler les terribles responsabilités. Œuvre utile.

Darlan, le troisième homme de Vichy, Jérôme Prieur, 1 h 10. Histoire TV, les 15 octobre à 20 h 50, 16 octobre à 8 heures, 22 octobre à 23 h 10. Pour ce faire, Jérôme Prieur s’appuie sur les connaissances d’historiens (Isabelle Davion, Laurent Joly, Bernard Costagliola, Marc-Olivier Baruch, Bénédicte Vergez-Chaignon…) qu’il a filmés dans les chambres d’hôtels de Vichy, dont l’improbable papier peint semble être resté le même depuis quatre-vingts ans. Ainsi que sur des documents, certains connus – le discours du maréchal dit du « vent mauvais » –, et des images ou des enregistrements de Darlan, qui ne brille pas particulièrement par son charisme.