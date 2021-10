Édouard Ferlet publie Pianoïd, un album inclassable ouvrant des perspectives inouïes.

Développant son activité créatrice depuis le début des années 1990, après avoir étudié notamment à l’École normale de musique de Paris, le pianiste français Édouard Ferlet gravite pour l’essentiel entre jazz et musique (néo)classique. Dans sa production récente se détache un diptyque autour de Jean-Sébastien Bach – Think Bach (2012) et Think Bach op. 2 (2017) – accueilli de façon élogieuse par la critique. En cette rentrée automnale, prodigue en sorties musicales, il parvient aisément à s’extraire du…