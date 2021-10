« Leur Algérie », de Lina Soualem : Pays perdu

Dans Leur Algérie, Lina Soualem filme ses grands-parents, dont la vie s’est ancrée dans un arrachement à leur famille et un déracinement.

Il marche dans la rue avec sa silhouette frêle et d’un pas ralenti. Enveloppé dans son manteau, il a sur la tête une épaisse casquette. Il passe ses journées dans le hall marchand d’une grande surface. C’est un vieil Arabe, habitant Thiers (Puy-de-Dôme). Une de ces personnes dont on se demande, quand nos regards s’arrêtent sur elles, quel a bien pu être leur itinéraire. Sa femme, plus alerte, est légèrement plus jeune que lui, c’est-à-dire qu’elle est à l’orée de ses 80 ans. Ils viennent de se séparer…