Marché carbone : Le tortueux business des émissions « évitées »

Pour permettre de différer ses efforts en matière de rejet de CO2 dans l’atmosphère, la communauté internationale a mis sur pied un marché opaque, au cœur des négociations de la COP 26.

Aux grands engagements de l’accord de Paris ont rapidement fait suite les comptes d’apothicaires. Au cœur des négociations onusiennes pour le climat – et de l’article 6 de l’accord de Paris – se trouve un mécanisme où États et entreprises s’achètent et se vendent des tonnes de gaz à effet de serre « évitées » ou « compensées ». Un marché peu réglementé, reposant sur une théorie douteuse, qui est surtout une aubaine pour les uns et un moyen de s’exonérer des engagements pour les autres. C’est aussi ce…