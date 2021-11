Bolloré : main basse sur l’édition

S’il fallait ajouter sur chaque livre publié par son groupe le visage de celui qui est en passe de posséder « la moitié de l’édition française », comme le craint une libraire parisienne, le lecteur risquerait d’avoir le tournis. Voire la nausée. En annonçant l’achat des actions du fonds d’investissement Amber Capital, le 15 septembre, Vincent Bolloré, par sa filiale Vivendi, dont il est le premier actionnaire, est en mesure de prendre le contrôle du groupe Lagardère. L’OPA pourrait avoir lieu d’ici à décembre 2022. Un mouvement capitalistique comme un autre, dans l’hostile et lointain monde des affaires ? Pas vraiment.

Il faut se rendre compte de ce que l’industriel breton va posséder dans le secteur du livre. Déjà propriétaire depuis 2018 du groupe Editis (numéro 2 du marché français), qui compte, parmi ses quarante maisons d’édition, des marques reconnues comme Robert Laffont, Plon, La Découverte, Perrin, ou encore le dictionnaire Le Robert, Vivendi détiendra le groupe Hachette, leader en France et troisième mondial, qui, lui, en rassemble plus d’une centaine à travers la planète. La filiale de Vincent Bolloré sera à la tête de ces deux groupes, mais aussi des deux principaux distributeurs-diffuseurs de l’Hexagone, en ajoutant Hachette Distribution à Interforum, qui appartient déjà au groupe Editis.

En clair : dans la chaîne de l’édition, rares seront les maillons qui n’appartiendront pas au milliardaire. « Il n’y a aucune éthique là-dedans : c’est du capitalisme pur et dur », observe Martine Prosper, secrétaire générale du Syndicat national livre édition-CFDT. Pour l’empire Bolloré, cette transaction peut rapporter gros, et rapidement, notamment grâce à la vente du pôle Travel Retail de Lagardère (boutiques d’aéroport, Relay et duty free), pour la modique somme de 2,4 milliards d’euros, selon l’évaluation de Barclays. Bernard Arnault serait l’un des premiers intéressés.

L’appétit de Vincent Bolloré n’a pas de limites. En devenant le maître à bord des deux premiers navires du livre, Vivendi pourrait créer un vaste déséquilibre dans le secteur. L’économiste de la culture Françoise Benhamou rappelait dans Le Monde du 16 septembre que « la part de marché conjuguée en France d’Hachette et d’Editis atteint 71 % dans le parascolaire, 63 % dans les dictionnaires et 54 % dans le livre de poche ». Une situation de monopole que l’Autorité de la concurrence, en France, et la Commission européenne, à Bruxelles, devront soigneusement étudier. Sans surprise, Vivendi pourrait être obligé de céder certains actifs dans les trois branches ci-dessus, ainsi que dans la distribution. L’autorité française n’a pas répondu à nos sollicitations. Privée de sa présidente, Isabelle de Silva, dont le mandat n’a pas été reconduit par l’Élysée à la surprise générale, l’institution semble affaiblie. Quant à l’instance européenne, elle nous a indiqué qu’elle n’avait pas encore traité cette transaction. Le ministère de la Culture, bien silencieux dans ce dossier, n’a pas donné suite à nos demandes d’interview.

Après avoir été les spectateurs depuis deux ans de la compétition d’actionnaires pour prendre le contrôle de Lagardère, les milliers de salariés d’Hachette Livre doivent aujourd’hui attendre – sans aucune information de leurs directions – l’avis des autorités de la concurrence. Il en va de même pour Editis puisque Vincent Bolloré pourrait très bien décider de céder certaines filiales du groupe, au profit de celles, plus juteuses, de son ancien concurrent. « Nous sommes très inquiets à propos du découpage qui pourrait avoir lieu entre les deux groupes, explique Manda Pedergnana, représentante CGT chez Editis, car nos marchés sont très proches. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que ce découpage se fera au prisme de la rentabilité. C’est la méthode Bolloré. »

Une méthode qu’appréhendent de nombreux employés du site de distribution d’Hachette, à Maurepas (Yvelines), comme en témoigne le délégué CGT Alain Giquel : « Plus tôt dans l’année, on nous a vendu la transformation de l’entreprise avec un nouveau site à Allainville. Ce projet va-t-il être mené à bien ? On est dans le flou. J’ai plein de collègues qui ont hâte d’être à la retraite et des jeunes qui veulent faire des formations pour éviter d’être les passagers du bateau qui coule. »

Idées d’extrême droite

Ce funeste destin n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé presque vingt ans plus tôt, en 2002, quand la situation était inversée : à l’époque, Hachette voulait acheter Vivendi Universal Publishing (VUP). « Tout le monde a en tête cette séquence où la Commission européenne, poussée par une fronde venant de plusieurs acteurs importants – des éditeurs, des libraires, des syndicats –, a demandé à Hachette de ciseler son projet d’achat, en laissant certaines filiales et en en gardant d’autres », explique Françoise Geoffroy-Bernard, consultante au cabinet Axiales.