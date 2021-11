Comment le patriarcat se niche dans le couple hétéro

Vivre d’amour et d’eau fraîche… et se voir illico rattrapé·es par les rapports de domination patriarcaux. Combien sommes-nous à avoir vu ressurgir au sein de nos relations amoureuses les schémas que nous combattons par ailleurs ? Ces dernières années, heureusement, la libération de la parole des femmes a permis une prise de conscience, en mettant la lumière sur la réalité parfois douloureuse de nos couples. Pour que cet élan soit suivi d’un réel changement, il s’agit désormais de faire de la sphère intime un terrain de lutte féministe. Mais comment se défaire de ces rapports de domination au sein des relations amoureuses hétérosexuelles, alors même que le patriarcat imprègne entièrement la société dans laquelle nous vivons ? Comment faire pour que ces réflexions, qui visent à nous extraire de certaines normes oppressantes pour les femmes, soient collectives et que chacun·e se sente concerné·e ? Le combat pour désintoxiquer le couple hétéro, de plus en plus visible notamment au travers de la littérature, nous invite à abandonner nos vieux contes de fées et à réinventer de nouveaux schémas amoureux. Il nous conduit également à intensifier la lutte contre le poids du patriarcat dans l’ensemble des rapports sociaux.