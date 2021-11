L’alerte, un devoir citoyen très risqué

Dès le 17 novembre, les députés examineront la proposition de loi destinée à transposer la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte (1). Il est temps : la France a jusqu’au 31 décembre pour transcrire dans sa législation ce texte adopté en octobre 2019. Le sort de ceux qui se dressent pour dénoncer des atteintes au bien commun, à l’intérêt général, prévenir d’un danger pour la santé publique, l’environnement, ou signaler des comportements illicites menaçant la société ou l’État en sera-t-il amélioré ?

Pour l’heure, ce qui définit encore le mieux un lanceur d’alerte reste hélas le dénigrement dont il est victime, les représailles professionnelles qu’il subit, la précarité économique et sociale qui s’ensuit. Avec souvent, en prime, une vie familiale sacrifiée. « C’est un chemin sans retour. Il y a un avant et un après », résume sobrement Irène Frachon, qui a consacré dix années de sa vie à se battre pour faire éclater le scandale du Mediator et condamner le laboratoire Servier. La pneumologue brestoise estime pourtant « faire partie des privilégiés » : « J’ai conservé mon job, mon mari aussi, et j’ai toujours été soutenue par mon entourage. » Stéphanie Gibaud, elle, n’a jamais retrouvé de poste depuis son licenciement et entame sa huitième année aux minima sociaux : en 2008, elle avait dévoilé les pratiques d’évasion et de fraude fiscales de la banque UBS.

La directive européenne adoptée en octobre 2019 est censée combler les lacunes des droits nationaux et garantir une protection harmonisée aux lanceurs d’alerte. Eurodéputée jusqu’en 2019, Virginie Rozière a été rapporteuse de ce texte. « En 2014, seuls six pays de l’Union avaient une législation dédiée, rappelle-t-elle. En 2019, ils n’étaient qu’une petite dizaine. » Dont la France, où la loi Sapin 2 sur la transparence et la lutte contre la corruption, entrée en vigueur en 2017, a institué un statut du lanceur d’alerte.