« Les Olympiades », de Jacques Audiard : Quartier libre

Les Olympiades sont le nom d’un quartier du treizième arrondissement de Paris, construit dans les années 1970. Une réalisation architecturale inhabituelle pour la capitale, constituée de tours et de barres. Si ce paysage urbain est incontestablement photogénique – on l’a déjà vu plusieurs fois au cinéma –, Jacques Audiard en fait le décor parfait de son film ultra-contemporain focalisé sur une certaine jeunesse, scandé par des lignes verticales et horizontales, des montées et des descentes d’escalier, des plans d’ensemble et des cadres rapprochés, le tout habillé dans un superbe noir et blanc dû au chef opérateur Paul Guilhaume.

Les Olympiades, Jacques Audiard, 1 h 46. Les Olympiades sont aussi un lieu d’immigration asiatique, dont Émilie (Lucie Zhang), l’une des protagonistes, est issue : la jeune fille y habite un appartement que possède sa grand-mère, désormais en Ehpad et atteinte d’Alzheimer.

Cette donnée n’est pas un détail. On pourrait même lire le film à l’aune de cette sentence : « Dis-moi où tu loges et je te dirai qui tu es. » Ainsi, Émilie est attachée à cet appartement, ce qui dénote chez elle, malgré les apparences d’une vie sexuelle rythmée par des « plans cul », un désir de constance.