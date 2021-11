Nos chers cousins

Dans Singes, Aurel mène l’enquête sur les primates. Grâce au savoir de spécialistes, il offre une représentation complexe de ces animaux souvent caricaturés et questionne le rapport que nous entretenons avec eux.

Aurel a fait une BD sur Sarkozy, une autre sur Hollande… Pourquoi ne ferait-il pas une BD sur les singes ? Avouons que ce début d’article (l’accroche, dit-on dans le métier) ne se justifie que pour sa (mauvaise) blague. Pour le reste, loin de nous l’intention de faire injure à nos amis les primates. D’autant que ce nouveau livre de notre dessinateur préféré est, dans le genre, c’est-à-dire entre BD et essai graphique, ce qu’on a fait de plus exhaustif et de plus empathique sur le sujet. La passion d’Aurel…