Presse attaquée, démocratie en danger

Dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières et publié au printemps dernier, la France se classe au 34e rang sur 180 pays. Différentes raisons expliquent cette mauvaise place, dont l’une, essentielle, est la concentration croissante des médias. Parce que celle-ci attente au pluralisme, à la qualité de l’information et au débat public. L’empire Bolloré est devenu l’emblème de cette mainmise, qui croise système économique et projet idéologique. Alors qu’approchent des échéances électorales cruciales, seule une volonté politique pourrait renverser la situation. Et donner de l’air à notre démocratie.