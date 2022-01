Campagne de dons : Votre solidarité en chiffres

Nous avons reçu ce lundi le dernier relevé de vos dons : jusqu’au bout (et même un peu au-delà du 31 décembre), vous avez souhaité contribuer, quand bien même il était devenu très probable que nous étions en voie de dépasser l’objectif affiché des 500 000 euros. « Enfin une bonne nouvelle pour ce début d’année ! », s’exclame un donateur. Et nous parviennent des messages qui soulignent le sens politique de ces chiffres. « Très fort et très significatif pour moi, écrit un autre. Il existe une vraie solidarité et une vraie résistance, dans ce pays ! » Une donatrice s’inquiète, consciente du travail qu’il reste à accomplir : « Est-ce que ça vous sauve ? En tout cas, je suis très contente d’une telle réponse collective. Comme dit la chanson “tout ça n’empêche pas, Nicolas, qu’la Commune n’est pas morte ! (1)” »

Comme à l’occasion de la mobilisation de 2006, la somme de vos dons a approché 700 000 euros (2), c’était impensable pour nous. Comme en 2006, cet immense élan rend parfaitement concrète l’existence de cette communauté forte et mobilisée de plusieurs milliers de personnes attachées à l’existence d’un média de gauche, écologiste, citoyen et – avant tout – indépendant. Question de principe. Pensez donc : parmi les 4 969 personnes qui ont contribué, un certain nombre ne sont pas abonnées à Politis ! À nous de leur donner le goût de nous lire, de leur donner raison d’avoir contribué à prolonger, pour longtemps, l’existence de notre journal à toutes et à tous. À très bientôt alors, encore un immense merci pour votre soutien et votre engagement à nos côtés !

(1) D’Eugène Pottier, auteur de « L’Internationale », mai 1886.

(2) Il y a avait alors eu également quatre très gros dons, que leurs auteurs ont investis en parts de l’entreprise éditrice de Politis.