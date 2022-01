Sur son premier album, Carpe Noctem, Leo Blomov exhale une très séduisante pop planante, aussi raffinée que décalée.

Originaire de Reims et prénommé Léopold, un jeune musicien français – qui a fait ses gammes au conservatoire de Reims – se cache derrière Leo Blomov, avatar scénique s’inspirant joliment d’Oblomov. -Protagoniste éponyme du fameux roman de l’écrivain russe Ivan Gontcharov, ce dernier cultive avec une obstination impavide le droit (fondamental) à la paresse et traverse la vie en rêvant, amarré à son divan bien-aimé. « J’aime beaucoup le livre et je me sentais très proche du personnage lorsque j’ai démarré ce…