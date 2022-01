Ouvert à de multiples possibles, le très prospectif festival Sons d’hiver propose une édition 2022 fort attractive et partiellement réinventée.

Se déployant en début d’année dans plusieurs villes du Val-de-Marne et à Paris, Sons d’hiver s’attache depuis 1992 à combattre la frilosité autant que la morosité avec une programmation musicale orientée vers la mixité et l’inventivité. Si le festival explore en particulier la sphère du jazz contemporain, sur ses versants les plus remuants, il creuse également d’autres territoires sonores (hip-hop, musiques dites du monde, free-rock…) et cherche au maximum à susciter des croisements inattendus – parfois…