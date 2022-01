Éric Zemmour : Réécrire le passé pour mieux haïr au présent

L’historien Laurent Joly, spécialiste de la Shoah et de Vichy, éreinte la « falsification » de l’histoire de cette période par Éric Zemmour. Tandis qu’un livre collectif pourfend, lui, l’ensemble des manipulations zemmouriennes de l’histoire de France depuis Clovis.

Quand son propre camp a commis des crimes odieux, des actes inqualifiables, marqués par la plus grande lâcheté et surtout la plus grande cruauté, contre des femmes, des enfants, des vieillards et des hommes marqués comme des bêtes, il devient vital de falsifier l’histoire, le récit du passé et sa mémoire. Dès le procès du maréchal Pétain à l’été 1945, ses défenseurs, avocats et partisans inventèrent ainsi la thèse « du glaive et du bouclier » : l’un, de Gaulle, continuant le combat contre l’envahisseur aux…