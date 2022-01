Harcèlement sexuel dans la police : Révélations sur une omerta

Politis a eu connaissance de plusieurs cas de harcèlement sexuel au sein même des effectifs des forces de l'ordre. Des faits qui ne sont pas isolés et qui témoignent d'une certaine légèreté de la part de la hiérarchie.

Un simple blâme pour des faits de harcèlement sexuel et moral envers au moins cinq policières depuis une dizaine d’années : c’est la décision prise par la préfecture de police de Paris en septembre 2021 à l’encontre d’un fonctionnaire qui instaure un climat de terreur dans un commissariat du Val-de-Marne. Au même moment, un commandant de police mis en examen pour harcèlement sexuel, violence et viol pourrait échapper à une sanction administrative. Loin d’être isolées, ces affaires dévoilent la légèreté avec laquelle le sujet est traité par la hiérarchie policière. Dans une décision-cadre publiée en avril 2021, la Défenseure des droits fustige d’ailleurs sa complaisance et son inertie. Elle a adressé d’ambitieuses recommandations au ministère de l’Intérieur pour tenter de sortir les femmes policières du piège inextricable qui se referme trop souvent sur elles.