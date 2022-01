Harcèlement sexuel dans la police : À quand une tolérance zéro ?

S’appuyant sur 55 dossiers instruits par ses services depuis 2016, dont 12 concernant la police nationale, la Défenseure des droits dresse un bilan alarmant sur la méconnaissance des obligations de protection et de prise en charge par les administrations des victimes de harcèlement sexuel au sein des forces de sécurité publique.

Comme en miroir de l’affaire de -Champigny-sur-Marne (lire page 8), Claire Hédon constate une trop grande banalisation des « propos et comportements à connotation sexiste et sexuelle » et recommande de « former les encadrants à une politique de “tolérance zéro” concernant les blagues sexistes, les propos et comportements vulgaires, obscènes et à connotation sexuelle ». Ce fameux humour libidineux derrière lequel trop de harceleurs se cachent et qui n’affecte en rien la notation des policiers qui s’en rendent coupables.

Dans un dossier éloquent traité par la Défenseure des droits, une gardienne de la paix s’était plainte de ce type de propos de la part de son supérieur hiérarchique, propos doublés d’actes déplacés. Comme pour le dossier de Champigny, bien que le comportement sexiste de l’agent fût connu de tous, le policier mis en cause jouissait d’une excellente notation. Même le tribunal correctionnel qui l’a condamné en 2018 pour harcèlement sexuel – alors que l’enquête administrative avait conclu à l’absence de faits probants – s’est étonné, dans son jugement, d’une notation qui « démontre soit l’intégration de la banalisation des comportements vulgaires et dégradants, soit la volonté de ne pas sanctionner des comportements répréhensibles dans le cadre d’un silence administratif sur les comportements déviants ».