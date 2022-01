Hexagone à Calais, au chevet des politiques d’accueil des exilé·es

Hexagone, c’est la nouvelle émission mensuelle proposée par Politis, Radio Parleur et Basta! En janvier, on vous emmène à Calais, voir la réalité de la situation des migrants, derrière la com’ gouvernementale.

Depuis le printemps 2021, Politis vous donne rendez-vous sur les ondes numériques avec un podcast mensuel à 3 voix Penser les luttes, concocté avec Radio Parleur, Basta! et bien sûr Politis. Hexagone en est la version spéciale « présidentielle ». Pour notre première émission, Hexagone vous donne rendez-vous à Calais, afin de questionner la politique migratoire, l’accueil des exilé·es et les libertés publiques. Cette émission, réalisée en public, réunit des habitant·es, des usager·ères et des acteur·ces de la vie locale.

Nos invité·es :

Claire Millot habite à Grande-Synthe. Elle est secrétaire générale de l’association Salam Nord/Pas-de-Calais, où elle s’engage bénévolement depuis treize ans

est calaisienne, élue d’opposition à la mairie de Calais et artiste audiovisuelle sous le nom de Loup Blaster Charlotte Kwantes est coordinatrice nationale pour l’association Utopia 56

Production : Tristan Goldbronn et Ivan du Roy

Animation : Tristan Golbronn et Ivan du Roy

Chronique : Nadia Sweeny

Réalisation : Étienne Gratianette

