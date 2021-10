Comment la France harcèle les exilés

P olice ! Police ! » Il est 7 h 30. Solomon* a vu la première voiture du convoi. Il secoue les endormi·es autour de lui et rassemble ses effets personnels : vêtements, couverture, tapis de sol, sac à dos, papiers. Le jeune homme de 20 ans, originaire d’Éthiopie, campe sur la lande de Virval, vaste terrain vague devant l’hôpital de Calais (Pas-de-Calais). Des six campements d’exilé·es repérés par les associations dans la ville portuaire et ses alentours, ce site était le plus grand il y a encore quelques jours. Près de 400 personnes, sur les quelque 1 500 recensées dans le secteur, y vivaient en attendant de traverser la Manche vers le Royaume-Uni. Sous le coup des expulsions, le « Virval » n’est plus occupé que par une centaine de personnes. Solomon, lui, y est resté, caché sous un bosquet avec trois familles. Cinq minutes après s’être réveillé·es, tou·tes ont déjà rangé leurs affaires. Se rejoue alors la même scène absurde que depuis des mois. Débarquent une voiture de la police nationale, une autre de la municipale, quatre camions de gendarmerie, un fourgon de la PAF (police aux frontières) et un van de CRS.

Le pied à terre, une cinquantaine d’agents des forces de l’ordre quadrillent la zone. Tout le monde connaît déjà le scénario par cœur. Bénévoles, journalistes, riverain·es sont tenu·es à distance et font l’objet d’un contrôle d’identité. Solomon et les quelques familles reçoivent l’ordre de se rassembler quelques mètres plus loin. Pas besoin de traducteur, un coup de menton et un geste de la main suffissent. « On dirait que c’est un jeu pour eux, ils nous traquent comme des bêtes », peste Solomon en traînant son sac de couchage derrière lui. « Mais je ne me rebelle pas parce que je ne veux pas de problèmes supplémentaires. »

Une expulsion par jour

À côté de lui, Freselam*, cache-col remonté sur le nez, jette des regards inquiets vers le campement. Il a dissimulé sa tente dans un buisson que la police est en train de fouiller. Le jeune Érythréen de 24 ans sort un document froissé de sa poche. Deux jours auparavant, il a reçu une obligation de quitter le territoire français, une décision administrative qui sanctionne le séjour irrégulier des ressortissants étrangers. « J’étais en train de boire une canette dans la rue, les policiers me sont tombés dessus et m’ont emmené au commissariat », raconte-t-il. Il craint d’être placé en centre de rétention administrative (CRA), où il serait enfermé et contraint à un renvoi vers son pays. « Ça va aller, mec, on va partir d’ici », lui lance Solomon, avec une tape réconfortante dans le dos.

Les deux hommes posent leur barda sur la terre humide. Les yeux encore collés par le sommeil et les pieds martelant le sol pour ne pas se laisser engourdir par le froid, ils assistent au ballet lunaire des agents de nettoyage. Après le passage des uniformes, ils regardent les vestes bleues d’APC, société privée sous contrat, récupérer les objets susceptibles d’être réclamés : tentes, matelas, sacs, documents oubliés. Puis c’est au tour des gilets orange de la régie de quartier, qui ramassent les détritus. Une fois le terrain déblayé, Solomon, Freselam et les familles retournent sous le bosquet où ils étaient deux heures plus tôt. Et s’y réinstallent. Voilà toute l’ineptie de cette opération de police : dans les faits, elle n’aura servi qu’à retirer les tentes des exilé·es. Le jeune Éthiopien constate sans surprise que la tente trois places à 25 euros, achetée la veille, n’est plus là. « Pourquoi font-ils ça ? enrage-t-il. Nous ne sommes que des passants. Nous ne voulons pas vivre dans ce pays, alors qu’ils nous laissent partir ! »